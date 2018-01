Viracopos agora opera com 'kit de resgate' O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, já é o primeiro do País a funcionar com um equipamento para resgate de aviões quebrados na pista. O recovery kit, de US$ 3 milhões, foi comprado pela concessionária Aeroportos Brasil, após o fechamento do terminal por 46 horas, em outubro - quando um cargueiro da Centurion Cargo Airlines ficou atravessado na pista, depois de um pouso forçado. O incidente afetou 40 mil passageiros.