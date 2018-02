Vira o disco!

Dias depois de Pippa Middleton, a primeira-cunhada da família real britânica, reclamar da fama assombrosa de seu bumbum na mídia, a Grã-Bretanha saiu da recessão. Cresceu pouquinho, papo de 1%, mas cresceu!

O bom e velho

Felipe Massa somou 56 pontos nas últimas cinco provas do Mundial de Fórmula 1 e, renovado dia desses seu contrato com a Ferrari, larga domingo em 15.º lugar no GP da Índia. Só se fala disso entre os mecânicos italianos!

Dúvida cruel

O pessoal do Comando Vermelho está na maior dúvida: a lei eleitoral proíbe a prisão sem flagrante em todo o país ou só onde está havendo segundo turno? Tem bandido no Rio pensando em tirar o fim de semana de folga!

Physique du rôle

O técnico Ney Franco, do São Paulo, precisa entender que, quando mete o nariz onde não é chamado, Rogério Ceni não faz por mal.

Trocadalho

De Alexandre Garcia, no encerramento do Bom Dia Brasil de ontem, após reportagem sobre os 100 anos do bondinho do Pão-de-Açúcar: "Tenha um bondinha (sic)!"

Como no futebol...

Comentário de ponto de ônibus sobre o julgamento do mensalão no STF: "Não tem mais bobo na Corte!"

Ó paí, ó!

Entreouvido ao apagar das luzes do comitê da campanha de ACM Neto, em Salvador: "Onde já se viu baiano com medo de escuro, meu rei!"

O julgamento no STF entrou em recesso anteontem, o segundo turno vai até amanhã, ou seja, na semana que vem o País terá, enfim, a chance de mudar de assunto!

Tenho certeza de que os colunistas políticos, em especial, não vão nos decepcionar. Que se virem, também, os fechadores de primeira página em busca de manchetes originais para os jornais dos próximos dias.

Imagino que o apagão da madrugada de ontem no Nordeste tenha salvado a edição de hoje onde não há segundo turno nas eleições para prefeito, mas a partir de segunda ou terça é que são elas!

Vai ter jornalista sentindo saudades até do Ricardo Lewandowski na hora do fechamento! Sorte da imprensa que nessas entressafras de notícias sempre rola um escândalo novo, uma lambança no Enem, um erro clamoroso de arbitragem, uma chuvarada... Parece que o Carlinhos Cachoeira está para ser solto a qualquer momento!

O leitor não tarda por esperar, vem chumbo grosso por aí - a boa notícia, como se sabe, vive dias difíceis em busca de sustentabilidade -, mas só a expectativa de uma possível mudança iminente de assunto, convenhamos, a gente está precisando disso, né não?

Professor prefeito

Gilberto Kassab vai repassar sua experiência de administrador público dando aulas em 2013 em curso de Urbanismo da Escola Politécnica da USP. É isso aí: quem

sabe faz, quem não sabe ensina!