Vira-lata ajuda a salvar idoso perdido em canavial

PRESIDENTE PRUDENTE

Com seus latidos, uma cadela vira-lata ajudou a equipe de salvamento a encontrar seu dono, o agricultor Joaquim Signorini, de 91 anos, que desapareceu na noite de sexta-feira, quando deixou seu sítio em Bady Bassitt, no noroeste paulista. Acompanhado por Pituca, ele foi encontrado 17 horas depois, deitado em um canavial. Os latidos da cadela preta, de 1 ano e meio, levaram os bombeiros e policiais até o agricultor. Cães farejadores também ajudaram na procura que mobilizou uma equipe de pelo menos dez pessoas.

Com hipotermia, Signorini foi internado no Hospital de Base, em São José do Rio Preto, mas já recebeu alta. "Ele voltou ontem (sábado) para casa, mas a Pituca chegou antes. Quando a cadela chegou feliz, tive certeza de que meu marido tinha sido encontrado. A Pituca salvou meu marido", disse Zenaide Fuzzinatti Signorini, de 83 anos.

"Ele foi embora e eu não vi. Ele estava sentado na poltrona da varanda e, quando percebi, desapareceu com a cachorra. Saiu quietinho, ele sempre pedia quando queria sair", explicou a mulher, que não costuma deixar o marido sozinho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Fiquei apavorada porque eu estava sozinha em casa, esperei meu filho mais velho chegar. Procuramos por ele a noite inteira", contou. Ainda de acordo com Zenaide, Signorini quase não fala e faz tratamento médico.