''Vir para cá foi a melhor coisa que fiz'' Ela estava cansada do Rio. Separada havia pouco tempo, a cantora carioca Bárbara Eugênia via sua carreira enveredar por caminhos tortos - não era muito fã da bossa nova que cantava nos bares. Em São Paulo, conheceu pessoas que a aproximaram mais do seu estilo, o rock. Na próxima quinta-feira (18), faz show de lançamento do álbum de estreia Journal de BAD, no Estúdio Emme, em Pinheiros. "Se não viesse para cá, talvez não tivesse nem gravado esse CD."