Violência contra mulher tem 600 mil processos Mais de 600 mil procedimentos tramitaram na Justiça brasileira desde 2006 para apurar suspeitas de atos de violência contra a mulher. De acordo com levantamento divulgado ontem pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desde a instalação de varas e juizados especializados no assunto, foram contabilizados 677.087 procedimentos. Desses, 280.062 eram pedidos de medidas protetivas. Os Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais e o Distrito Federal foram os campeões em procedimentos. No Rio foram 157.430 caos, enquanto que em São Paulo, 18.419.