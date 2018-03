Pedro Vaz era fluminense de Resende e primo do poeta Fagundes Varela, que foi aluno da Faculdade de Direito e morou no Brás. Era professor de música. Apresentou-o ao público, em artigo de jornal, o poeta Ezequiel Freire, autor de Flores do Campo, que aqui vivia, também de Resende. Patrocinou sua vinda e apresentação em São Paulo o Dr. Clímaco Barbosa, médico baiano aqui radicado, maçom, abolicionista, que em 1893 participaria da Revolta da Armada contra Floriano Peixoto e seria preso na Fortaleza da Lage, no Rio de Janeiro. A apresentação de Pedro Vaz se deu num cenário politicamente conservador e socialmente progressista. Alguns meses depois, os conservadores fariam a abolição da escravatura, não os liberais.

A apresentação de Pedro Vaz no Theatro Provisório foi um verdadeiro episódio de ascensão social da viola caipira. Até então, era ela instrumento musical de pessoas consideradas ínfimas. Não era incomum, no anúncio de escravos fugidos, sobretudo mulatos, a indicação de que se tratava de um violeiro. São vários os indícios de que a viola libertava o espírito dos cativos, o que os impelia à fuga. A viola era o instrumento da liberdade, dos que viviam à margem do mundo criado pela escravidão.

Entre os tropeiros, geralmente mestiços oriundos da escravidão indígena, os verdadeiros caipiras, era frequente a presença de violeiros tangendo a viola nos ranchos de estrada. Uma dessas modas teve a estrofe registrada por um passante: "Ai viola, viola minha, só tu sabes meus segredos..." A subida da viola aos palcos começou a livrá-la do estigma injusto de instrumento musical de gente à toa.

A ascensão social da viola caipira está diretamente ligada ao movimento cultural e político de formação da nacionalidade, associado ao fim da escravidão e à Proclamação da República. A viola une a inspiração de duas expressões da identidade brasileira: uma pintura de Almeida Júnior, O Violeiro, de 1899, foi presente do fazendeiro José Estanislau do Amaral à sua filha, a pintora Tarsila do Amaral. Pode ser admirada na Pinacoteca do Estado.