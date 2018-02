Vila Sônia terá ônibus para Região Metropolitana Um terminal metropolitano com capacidade para até 300 ônibus por hora será construído pelo governo do Estado ao lado da futura Estação Vila Sônia do Metrô, na zona oeste de São Paulo. As obras começam em dezembro. Além de servir aos passageiros da Linha 4-Amarela, o espaço será vizinho a uma rodoviária que a Prefeitura pretende construir. A expectativa é de que 55% dos coletivos sirvam a própria cidade. Os demais partirão para municípios no oeste da Região Metropolitana.