Vila Mariana: 'gangue de crianças' volta a atacar

Após quase um mês sem perturbar comerciantes e moradores do bairro da zona sul de São Paulo, as "meninas da Vila Mariana", acusadas de roubos e arrastões, voltaram a atacar. Nos últimos 11 dias foram registradas cinco ocorrências, agora com a participação de meninos. Em quatro casos, meninos e meninas de 9 a 15 anos foram apreendidos por policiais militares que estavam em patrulhamento. A outra ocorrência, no domingo, não foi comunicada à polícia.

Na última sexta-feira, às 11 horas, quatro garotos e uma menina abordavam motoristas na Avenida Noé de Azevedo e exigiam dinheiro das vítimas, mas não conseguiram concluir os assaltos. PMs apreenderam o grupo e o levou para o Conselho Tutelar da Vila Mariana.

A garota, R.P.A., de 14 anos, já esteve envolvida em outras ocorrências, em agosto e em setembro. No dia 22, às 17h30, policiais flagraram a mesma menina e dois meninos assustando moradores na esquina da Noé de Azevedo com a Rua Dona Júlia. R. foi levada ao Conselho Tutelar e, depois, para um abrigo.

C.J.G.S., de 11 anos, é outra "das meninas da Vila Mariana" que voltou a se envolver em furtos. No dia 29, às 11h40, foi pega pela PM nas proximidades do Viaduto Santa Generosa após tentar furtar pedestres com outros adolescentes. Como nada foi roubado, ela foi levada ao Conselho Tutelar da região. Os demais conseguiram fugir. No mesmo viaduto, no dia 24, policiais a surpreenderam novamente furtando o relógio de uma mulher. O caso foi registrado no 16.º DP (Vila Clementino) e ela foi levada ao Conselho Tutelar.

No último domingo, às 10 horas, Rosélia Aparecida Alves da Silva, funcionária do quiosque Vitta Pane no Terminal Vila Mariana, foi surpreendida por seis meninos e uma menina. "Eles pegaram bolos, lanches e sucos e me ameaçaram. Quando foram embora, jogaram o que estava no balcão em mim", contou ela, que não registrou a ocorrência.

Segurança. Segundo o capitão Flávio Baptista, comandante do 12.º Batalhão da PM, o policiamento foi reforçado na Rua Domingos de Morais e nas proximidades das estações Metrô. "Tanto que foi possível fazer esses quatro flagrantes e evitar inúmeros outros. Porém, por causa de limitações legais, não cabe a nós a resolução desse problema."

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou ter tido conhecimento apenas de um caso. Acelino Marques, conselheiro tutelar da Vila Mariana, disse ter recebido crianças envolvidas em furtos duas vezes neste mês. "Como moram em Cidade Tiradentes, os casos foram encaminhados para lá. Nós mesmos os levamos de van."