Vila Mariana e Paraíso ficam 3 horas sem energia elétrica

Um apagão às 19h45 de ontem deixou pelo menos seis ruas sem energia durante três horas nos bairros da Vila Mariana e Paraíso, na zona sul da capital paulista.

Até o fim da noite de ontem a AES Eletropaulo ainda não sabia o que teria provocado o problema, que deixou o trânsito completamente congestionado na região por causa dos semáforos apagados, nem quantas pessoas haviam sido afetadas pelo apagão.

A maior parte dos semáforos parou de funcionar nas Rua Vergueiro e Avenida Bernardino de Campos, entre as Ruas Abílio Soares e o Largo da Ana Rosa. As ruas próximas como a Desembargador Eliseu de Almeida e Cubatão também ficaram congestionadas e sem semáforos.

O massoterapeuta Marcos Paulo, que mora no bairro do Paraíso, disse que a maior parte dos bares permaneceu aberta durante o apagão, mas ficou bastante difícil de circular pelas ruas. "Ficamos surpresos com essa queda de energia, porque não é algo frequente, ainda mais por um período tão longo", afirmou.

Falha. A luz voltou às 22h27 e, segundo a Eletropaulo, a prioridade foi restabelecer imediatamente a energia, antes de começar a apurar as causas da falha técnica que provocou o apagão. De acordo com relatos de moradores, a luz na região começou a ficar intermitente cerca de uma hora antes do apagão e chegou a falhar algumas vezes até cair em definitivo. Por volta das 23 horas o trânsito já estava normalizado na região.

Os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estiveram no local operacionalizando os principais cruzamentos. Como medida de segurança viária, houve bloqueios operacionais em algumas ruas enquanto durou o blecaute.