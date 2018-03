Vila Maria desfila com 3.200 componentes

Nos palcos do teatro em Manaus passaram as principais companhias estrangeiras da época, que trouxeram na bagagem clássicos internacionais da ópera. As obras dos compositores italianos Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, por exemplo, são algumas das que "caem no samba" durante o desfile da escola no Anhembi. "O desfile é marcado por fantasias de época e alegorias com muitos detalhes", contou Borges.

A homenagem ao teatro conta ainda com a participação de artistas que brilharam nos palcos da casa de espetáculos, como a bailarina Ana Botafogo e as atrizes Laura Cardoso e Bibi Ferreira. "São as estrelas que contribuíram com a história do teatro". Pelo terceiro ano consecutivo, a dançarina Sheila Carvalho está à frente da bateria, este ano como madrinha. O desfile da Unidos de Vila Maria é composto por 27 alas, formadas por cinco carros alegóricos e cerca de 3.200 componentes.