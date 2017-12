Vila Madalena terá ônibus de madrugada no 'Carnacopa'

Atualizado às 14h53

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - Duas linhas de ônibus da Prefeitura de São Paulo que fazem viagens entre a Vila Madalena, na zona oeste, e a região central irão funcionar até as 2h30 nas madrugadas deste sábado, 5, e domingo, 6, de acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans). É mais uma medida da administração municipal para atender os milhares de torcedores que devem comparecer no "Carnacopa" do bairro para assistir às partidas entre Brasil e Colômbia e Argentina e Bélgica.

Segundo a Prefeitura, as linhas 701A-10 Parque Edu Chaves-Metrô Vila Madalena e 701U-10 Metrô Santana-Butantã USP irão fazer partidas de meia em meia hora a partir da 0h30. Os passageiros que quiserem utilizar o serviço devem embarcar na estação do Metrô e na Rua Teodoro Sampaio, respectivamente.

"A SPTrans já estava acertando com a Subprefeitura de Pinheiros para que algumas linhas fiquem até a madrugada para que as pessoas tenham alternativa para sair", afirmou na manhã desta sexta-feira, 6, a vice-prefeita Nádia Campeão (PC do B), durante uma coletiva de imprensa. Ela acompanhou uma apresentação de 500 crianças da rede municipal na Fan Fest no Vale do Anhangabaú ao lado do prefeito Fernando Haddad (PT).

De acordo com a SPTrans, as linhas levarão os torcedores da Vila Madalena até pontos do centro que já têm coletivos que funcionam durante a madrugada. "Se não tiver isso, o pessoal vai ficar na Vila Madalena até as 6h da manhã", afirmou Almir Chiarato Dias, gerente operacional da SPTrans. Segundo ele, a medida é paliativa mas não está descartada a possibilidade de que o bairro tenha linhas definitivas durante a madrugada. "A prioridade é Copa do Mundo. Depois vamos estudar se é possível manter", disse Dias.

Foliões. Pela primeira vez o prefeito Fernando Haddad (PT) comparou o público Vila Madalena com foliões ao falar sobre as medidas que a Prefeitura já adotou na região desde o início da competição. "É para o bem do próprio turista e do folião, porque virou um Carnaval ali", disse. Fiscais das subprefeituras irão fiscalizar nesta madrugada se os bares e restaurantes irão fechar a 1h, como manda a lei municipal sobre o funcionamento dos estabelecimentos para reduzir a quantidade de "foliões" na rua. "A quele aglomerado só pode produzir risco para as pessoas", afirmou Haddad.

Veja as linhas que irão funcionar durante a madrugada:

701A-10 Parque Edu Chaves-Metrô Vila Madalena

Itinerário: Metrô Vila Madalena, Rua Teodoro Sampaio, Rua da Consolação, Metrô São Bento, Avenida Tiradentes, Metrô Santana (integração com serviços noturnos ).

701U-10 Metrô Santana-Butantã USP

Itinerário: Rua Teodoro Sampaio, Rua da Consolação, Metrô São Bento, Avenida Prestes Maia, Avenida Celso Garcia, Avenida Guilherme Cotching, Avenida Conceição, Parque Edu Chaves.