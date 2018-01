Bairro da Vila Madalena ganha grafite de presente de Natal

SÃO PAULO - Pela primeira vez, a Vila Madalena será enfeitada para o Natal. Mas nada de guirlandas, laços vermelhos ou bonecos de neve. No bairro boêmio da zona oeste de São Paulo, a decoração será em grafite, com o objetivo de valorizar o espaço urbano.

O projeto piloto "Natal na Vila" vai promover intervenções em mais de 200 postes de luz das principais vias do bairro, como Girassol, Aspicuelta, Harmonia, Morato Coelho e Fradique Coutinho. A produção começou no último fim de semana, nos dias 14 e 15, e deve seguir até o final do mês.

De acordo com o curador do projeto, o artista Rui Amaral, a ideia foi desenvolvida juntamente com moradores e comerciantes do bairro, que patrocinam a ação. "Os grafites terão 1,80m de altura. Acima das pinturas, um arranjo floral dará o acabamento", diz Amaral, que é um dos percussores da arte urbana na cidade.

Mais de dez artistas foram convidados por Amaral para participar do projeto. Eles terão liberdade para escolher os temas, que não necessariamente terão de estar relacionados com o Natal. Por enquanto, o tema mais explorado foi a natureza, ilustrada por meio de flores. Uma árvore de Natal também alegra um dos postes já grafitados.

"É um presente de Natal para a Vila e para a cidade. Tomara que as pessoas gostem", diz Amaral. Apesar de novo, o projeto Natal da Vila já entrou para a programação da Prefeitura, que promove ainda a Árvore de Natal do Parque do Ibirapuera e a iluminação de 2 mil árvores pela cidade. Neste ano, o patrocínio das ações será da Coca-Cola.