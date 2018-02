''Vila Madalena é como o Village de NY''

Violoncelista da principal escola de música dos Estados Unidos, a Juilliard, Claire Bryant, de 32 anos, virou a atração de um dos cenários do samba paulistano na Vila Madalena - o bar Ó do Borogodó -, na noite de quarta-feira.

Tudo não passou de um acaso. Ela foi levada para conhecer a noite paulistana com mais quatro músicos, que haviam desembarcado na cidade quatro dias antes. No bar, o cenário era o de sempre: casa lotada, muito barulho e clientela descontraída.

Encantado com a música de dona Inah, que se apresentava no local, o quinteto pegou os instrumentos para acompanhar a sambista. A combinação da música lírica com o samba surpreendeu o público, que ficou em silêncio, como se ali fosse uma sala de concerto. "Eu até sambei", disse Claire, que comparou a Vila com o Village de Nova York.

Os músicos participam do intercâmbio entre a Julliard e a Santa Marcelina Cultura, organização social da Secretaria de Estado da Cultura. Eles passaram a semana tocando com os integrantes da Orquestra Jovem do Estado e da Emesp Tom Jobim. Ainda fizeram um tour pela periferia, onde interagiram musicalmente com os alunos do CEU Alvarenga.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É surpreendente como tanto na periferia de São Paulo quanto na de Nova York a escola é o único reduto seguro da família e das crianças", disse Claire.