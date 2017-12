Vigilante suspeito de executar a advogada Mércia é preso em SE

Silva estava com a prisão temporária decretada desde 25 de junho. Para a polícia, o vigilante teria ajudado o principal suspeito do crime, o advogado e ex-namorado de Mércia Mizael Bispo de Souza, de 40 anos, a matá-la. "Não matei ninguém", disse Silva para os policiais. O suspeito disse que não sabia que era procurado pela polícia nem que sua prisão havia sido decretada. Ele admitiu que era conhecido de Mizael e trabalhou para ele quando o advogado concorreu à Câmara Municipal de Guarulhos. "Mas não tenho nada com isso."

O delegado paulista Antônio Olim, que comanda as investigações, viajou no início da manhã de ontem para Aracaju. Ele pretende trazer o suspeito para São Paulo ainda hoje.

Para o advogado da família de Mércia, Alexandre de Sá, a prisão pode ajudar a esclarecer definitivamente o crime. Já o advogado de Mizael, Samir Haddad Júnior, acredita que a prisão do vigilante só reforça a inocência de seu cliente.