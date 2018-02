Vigilante que buscava grupo de pesquisadores está perdido na Serra do Mar

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros retomará na manhã desta quarta-feira, 7, as buscas por um vigilante da Universidade de São Paulo (USP) que está perdido na Serra do Mar, em São Paulo. Ele entrou na mata para procurar a pesquisadora da universidade e outras seis pessoas e se perdeu.

O grupo de pesquisadores iniciou uma trilha que liga Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, a Bertioga, na Baixada Santista, no último sábado. No dia seguinte, o grupo conseguiu se comunicar com os bombeiros pelo celular e informou que havia se perdido na descida da serra. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, auxiliou nas buscas. Eles foram resgatados na terça-feira.

Segundo a Delegacia de Polícia de Biritiba-Mirim, a mulher do vigia comunicou o caso na terça-feira.