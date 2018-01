Vigilante e suspeito morrem em tentativa de assalto na zona leste

SÃO PAULO - Um vigilante e um suspeito morreram durante tentativa de assalto a um carro-forte no fim da tarde desta terça-feira, 8, na zona leste de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada para o local, na Avenida do Oratório, às 18h32, mas um comparsa já havia escapado do local do crime.

A tentativa de roubo ao veículo que estava indo para um supermercado próximo teve troca de tiros, mas a PM não detalhou como aconteceu a abordagem. O vigilante foi atingido e chegou a ser socorrido por uma ambulância ao Pronto-Socorro do Hospital de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O criminoso morreu no local. Um terceiro criminoso teria sido ferido e socorrido a um hospital.

O caso foi registrado no 69º Distrito Policial, Teotônio Vilela, e deve ser investigado pela Polícia Civil. Até outubro deste ano, a região do DP havia registrado 1.613 casos de roubos comuns e 29 roubos de carga.