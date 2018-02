Vigilante é preso por furtar 32 armas de fórum

URUPÊS - A Polícia Civil prendeu o vigilante noturno Anderson Pereira por furtar 32 armas de fogo que estavam armazenadas em uma sala do Fórum de Justiça da cidade paulista de Urupês, na região de São José do Rio Preto. Pereira, que fazia a segurança do fórum, foi preso depois que sua mulher, a faxineira Amanda Letícia da Silva, confessou à polícia ter visto o marido negociando as armas pelo celular.

O casal e outros vigias do fórum tiveram o sigilo telefônico quebrado após dois funcionários terem constatado o sumiço das armas. Em uma das interceptações, Amanda foi flagrada falando no celular com um amigo sobre os furtos do marido. Chamada a depor, ela delatou Pereira, dizendo tê-lo visto negociando as armas que teriam sido entregues a dois irmãos moradores na cidade vizinha de Ibirá. Pereira confessou os furtos. O casal teve a prisão preventiva decretada pelo juiz de Urupês, Renato Soares Melo Filho, que também determinou reforço da sala onde as armas ficam guardadas.

O furto e roubo de armas de fóruns é uma epidemia no Brasil, afirma o Instituto Sou da Paz. "Os fóruns do Brasil não têm estrutura para armazenar essas armas, que ficam com a Justiça enquanto os processos estão em andamento. Enquanto essa situação perdurar, esse tipo de crime continuará ocorrendo", disse o juiz. O magistrado se lembrou do sumiço de 215 armas do Fórum Criminal da Barra Funda, onde até hoje, ao contrário de Urupês, ninguém foi responsabilizado.