Vigilante é baleado no Itaim-Bibi

Um vigilante foi baleado hoje de manhã no Itaim-Bibi (zona sul), por bandidos que queriam levar sua moto. Marivaldo Faustino do Nascimento estava parado em um semáforo quando três homens em duas motos o abordaram e anunciaram o assalto. Ao revistarem o segurança e encontrarem sua arma, pensaram que ele fosse policial e atiraram. Nascimento conseguiu revidar os disparos contra o bando, que fugiu. A vítima está internada, com a bala alojada no ombro, e passará por cirurgia.