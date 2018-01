Vigilante é baleado após tentativa de roubo na Av. Faria Lima

Um vigilante de uma agência bancária foi baleado nesta terça-feira, 22, durante uma tentativa de roubo ao Citibank da Avenida Faria Lima, na zona sul da capital paulista. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos três assaltantes entraram no estabelecimento por volta das 13h15.

O vigilante foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas (HC). Ainda não há informações sobre o valor roubado pelo grupo. O caso está sendo registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

ABC PAULISTA

Nesta manhã, um policial militar que estava de folga levou dois tiros em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ele foi ferido no braço e nas costas. O helicóptero Águia socorreu o policial e o encaminhou ao HC. Ainda não há informações sobre o que teria ocorrido. O caso será registrado no 7º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.