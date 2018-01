O Tribunal do Júri de Curitiba condenou os vigilantes Marlon Balen Janke, de 33 anos, e Douglas Rodrigo Sampaio Rodrigues, de 29, a 23 e 13 anos de prisão, respectivamente, por causa do assassinato do estudante Bruno Strobel Coelho. Investigações apontaram que o rapaz teria sido assassinado após ser pego pichando um muro. Os advogados de defesa dos ex-vigilantes devem recorrer.