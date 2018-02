Vigia põe mão no bolso e leva tiro de policial Ao colocar a mão no bolso de trás para tirar sua carteira, o vigilante noturno Kleber Dias Palma, de 39 anos, foi baleado por um policial civil no Bom Retiro, região central de São Paulo, ontem de madrugada. O investigador Rodrigo de Lima Sousa, do Grupo de Operações Especiais (GOE), afirmou, em depoimento no 77.º DP (Santa Cecília), ter imaginado que o vigilante fosse sacar uma arma.