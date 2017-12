Vigia nega ter recebido dinheiro para participar do assassinato de Mércia

Elvis Pereira, do Jornal da Tarde, e Gabriel Vituri, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O vigia Evandro Bezerra da Silva, de 38 anos, acusado de estar envolvido no assassinato da advogada Mércia Nakashima, negou ter recebido qualquer quantia em dinheiro para participar do crime durante uma acareação realizada pela Polícia Civil de São Paulo na manhã desta terça-feira, 13.

Veja também:

Vigia participou do assassinato de Mércia Nakashima, afirma polícia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vigia é indiciado por participar de morte de advogada

Assista a trecho de depoimento do vigia

Silva e uma testemunha -- identificada apenas como Ricardo -- estiveram frente a frente no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para esclarecer a participação do vigia no homicídio. Segundo a polícia, a testemunha havia afirmado em depoimento que foi procurada pelo vigia após a morte de Mércia; na época, o suspeito teria dito que fez uma coisa errada e que precisava de dinheiro para fugir. Nesta manhã, porém, Evandro disse não conhecer a testemunha.

Para o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Marco Antônio Desgualdo, o policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza matou a advogada, sua ex-namorada, por achar que era traído. Segundo Desgualdo, Souza ainda premeditou o crime com a ajuda do amigo, o vigia, que já foi indiciado por homicídio.