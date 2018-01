Vigia fica ferido em assalto a banco na Av. Faria Lima

Um vigia ficou ferido no começo da tarde desta terça-feira, 22, após um assalto a uma agência bancária do Citibank, na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, cerca de dez homens invadiram o banco, na altura do número 1.300, por volta das 13 horas.

Ao tentar reagir ao assalto, um dos vigilantes do banco ficou ferido a bala e foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. A polícia não tem informações se o bando conseguiu levar o dinheiro da agência. Todos fugiram, segundo a PM. O caso foi registrado na 14.º Distrito Policial.