De acordo com C.M.S, a relação de 10 anos do casal sempre foi conturbada. "Ele me ameaçava. Falava na frente das crianças que ia arrancar meu pescoço quando eu dormisse", conta, chorando. A situação piorou quando a vítima começou a trabalhar. Enciumado, Edivaldo insinuava que tinha amantes. Ela diz que isso nunca ocorreu.