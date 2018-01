Vigia é preso acusado de roubo de cofres

Ele é o segundo acusado no caso a ser detido pela polícia. O vigia seria ligado ao pedreiro Marco Antônio Rodrigues dos Santos, de 29 anos, detido pelo Deic no dia 16, depois que começou a fazer compras desenfreadamente com libras e dólares. A prisão do vigia ocorreu há cinco dias.

As investigações do Deic prosseguem. Por enquanto, sete suspeitos foram identificados. Os investigadores apreenderam uma Montana e recuperaram cerca de 300 pedras preciosas grandes e pequenas, além de 12 joias e £ 10,8 mil. A estimativa da polícia é de que os bandidos tenham levado R$ 100 milhões em joias, pedras preciosas, ouro, dólares, libras e euros.