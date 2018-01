Vigia é baleado em tentativa de assalto e corre risco de morte

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 26, após serem baleadas durante um assalto à agência do banco Real na Avenida Adolfo Pinheiro, no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Um vigilante da agência foi atingido na cabeça e levado para o Hospital das Clínicas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva em estado gravíssimo e corre risco de morte.

De acordo com informações iniciais do helicóptero Águia da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 11 horas. Um policial militar também foi baleado na ação. O PM levou um tiro na mão direita e foi operado no Hospital Regional Sul, onde é mantido em observação. Em nota, o Banco Real informou que "lamenta o ocorrido e colaborará com as investigações policiais."