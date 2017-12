Viga de ferro cai sobre carreta em Guarulhos

SÃO PAULO - Uma viga de ferro caiu sobre um caminhão na Avenida Guarulhos, 2420, na cidade de Guarulhos, nas proximidades da Rodovia Dutra, na manhã desta terça-feira, 5.

Segundo a Polícia Militar, o caminhão teria batido na barra limitadora de altura e, depois, a estrutura teria caído sobre a cabine do veículo, que ficou completamente amassado. O homem que foi chamado para guinchar o veículo também se feriu ao tentar retirar a barra.

Informações preliminares da PM indicam que ambos receberam os primeiros socorros e foram levados a um hospital. O fluxo de veículos no entorno da Avenida Guarulhos foi interditado por volta das 7h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Homem é arrastado pela enxurrada e morre ao ajudar vítimas de temporal em Campinas

Outro caso. Em 20 de novembro, a juíza Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos, morreu após o carro em que estava ser atingido por um bloco de concreto que caiu do viaduto Fepasa, na Avenida do Estado, região central de São Paulo. A tragédia foi provocada pela colisão de um caminhão contra a ponte por onde passa uma linha de trem, próxima à estação da Luz.

A ponte tem placa indicando altura de 4,30 metros. Uma perícia feita pelo Instituto de Criminalística (IC) constatou que o caminhão media 4,46 metros, ou seja, 16 centímetros acima do limite indicado no viaduto. Os peritos detectaram ainda um desnível de 15 centímetros no trecho do asfalto que fica debaixo da ponte.

Participe. Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas.