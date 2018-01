Vidro de avião da Trip trinca durante viagem

ARAÇATUBA

Um avião da Trip Linhas Aéreas com 39 passageiros foi obrigado a fazer um pouso de emergência na pista do Aeroclube de Bauru, a 343 quilômetros da capital paulista, depois que o para-brisa do aparelho trincou. O incidente foi às 10h55 de ontem.

O ATR-42, fabricado pela Avions de Transport Régional, da França, estava fazendo o voo 5385, entre Marília, no interior paulista, e Guarulhos, na Grande São Paulo. O turboélice deveria pousar às 11h25 no Aeroporto de Cumbica.

Os passageiros que reclamaram de conexões perdidas por causa do atraso tiveram de seguir de ônibus para São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Assessoria de Imprensa da Trip informou que a companhia aérea ainda não sabe o que causou a trincadura no para-brisa, mas que está investigando a causa do incidente. O vidro ficou rachado em todo o lado esquerdo, bem na frente da poltrona do comandante.

Segundo comunicado da companhia aérea, "a aeronave passará por avaliação da causa do dano e, em seguida, por uma manutenção técnica para substituição da janela danificada".

Além da Trip, a Total Linhas Aéreas e a Pantanal têm aeronaves ATR-42 em suas frotas.