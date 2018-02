Vídeos na internet destacam falta de cinto Após as informações divulgadas ontem pela mídia de que o brinquedo se encontrava com problemas há pelo menos uma década, internautas de todo o País postaram vídeos mostrando imagens de La Tour Eiffel em operação. Neles, é possível ver que o terceiro bloco de cadeiras (onde ocorreu o acidente), realmente contava com uma trava mais fechada e nenhum cinto de segurança ou mosquetão para garantir a segurança. Não há imagens de outras pessoas usando o mesmo local.