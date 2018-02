Vídeos mostram que cadeira estava frequentemente desativada

Frequentadores do Hopi Hari relatam nas redes sociais que a cadeira da extremidade esquerda do grupo 3 do brinquedo de onde caiu Gabriella Nishimura estava frequentemente desativada. Alberto Zacharias Toron, advogado do parque no caso, disse ao estadão.com.br que o assento estava inativo há cerca de 10 anos e o acesso a ele foi liberado inadvertidamente em uma manutenção na véspera do acidente.

Além de fotos que circulam pelo Facebook, vídeos colocados há anos no YouTube demonstram que o lugar estava frequentemente desativado. O primeiro exemplo abaixo foi colocado no site em 20/6/2007. O segundo foi publicado mais recentemente: em 14/4/2011.