Vídeos de internautas mostram os problemas causados pela chuva em SP

A frente fria que chegou ao litoral norte de São Paulo neste final de semana provocou alagamentos e enxurradas na região. Em consequência dos temporais, a Rodovia Rio-Santos foi interditada do km 156 ao 162 e a Mogi-Bertioga, do km 77 ao 98. Usuários do Youtube captaram cenas dos problemas causadas pelas chuvas nas cidades de São Sebastião e Guarujá.

Segundo a Defesa Civil, ao menos 650 pessoas estão desalojadas em São Sebastião, onde a Prefeitura decretou estado de calamidade. Três pessoas morreram em um acidente no domingo (17) na Mogi-Bertioga. A previsão é de que o tempo continue chuvoso nesta segunda-feira (18) em todo o litoral paulista.

Em entrevista à Radio Estadão nesta segunda (18), secretário de governo de São Sebastião, Wagner Teixeira disse que "o pior é que isso (enchentes) aconteceu há 15 dias e a situação está repetida". "As pessoas , que recuperaram as coisas e voltaram para a casa, perderam de novo. O município ainda tem de tomar conta das rodovias, porque o estado demorou até as 19h para mandar máquinas para ajudar".

São Sebastião:

Um morador fez um vídeo com imagens das enchentes em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, que deixou desabrigados nos bairros de Cambury, Baleia, Boiçucanga e Maresias.

O vídeo postador pelo usuário Leo Santos mostra uma mulher sendo transportada de caiaque por homens com roupas de mergulho em uma via completamente inundada.

As águas chegaram até a altura do joelho no bairro Rio Branco, como o vídeo de um morador da região.

Um dos bairros mais afetados pelas chuvas deste final de semana em São Sebastião é o Boiçuganga. Uma mulher gravou imagens do alagamento da porta da sua residência.

Guarujá

Um homem machucado durante as enchentes no Guarujá precisou ser levado de maca por uma equipe de resgate que teve de passar pelo alagamento na Rua Epitácio Pessoa, no bairro Vicente de Carvalho. O vídeo é da internauta Jéssica Thomé.

A Rua Manoel Bento, no Jardim Boa Esperança, ficou alagada após as chuvas, mostra um vídeo de um usuário da internet.