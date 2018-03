Vídeo mostra suposto tiro da PM em direção a janela de prédio

Do sétimo andar de um apartamento no centro de São Paulo, uma pessoa filmava a atuação da polícia na Praça Roosevelt durante o quarto protesto contra o aumento das tarifas de transporte público em São Paulo, nessa quinta-feira, 13. Na altura de 5 minutos e 50 segundos do vídeo, um policial dispara um projétil que parece ir em direção à janela onde era feita a filmagem. As pessoas que estavam no apartamento se abaixam e se afastam da janela enquanto se ouve uma explosão do projétil. O vídeo foi publicado por um usuário identificado apenas como Maria. Ela afirma que foram disparadas bombas de gás lacrimogêneo em direção ao apartamento e um amigo dela foi atingido no pulso por um dos disparos.

Assista ao vídeo:

