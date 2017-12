Vídeo mostra policiais metralhando traficantes Policiais civis foram filmados atingindo cinco supostos traficantes na favela do Rola, zona oeste do Rio. Os policiais, em um helicóptero, atiraram por seis minutos nas vítimas, que morreram sem ter chance de reagir. Depois, na favela, eles modificaram a posição de uma vítimas. A imagem, divulgada pelo jornal Extra, é de agosto de 2012. As câmeras foram instaladas no helicóptero e na cabeça de um policiais.