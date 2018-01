Vídeo mostra PMs agredindo adolescente na zona sul de SP

SÃO PAULO - Imagens de uma câmera de segurança mostram um adolescente de 16 anos rendido, parado de costas para um muro e com as mãos para trás, ser agredido por ao menos dois agentes da Polícia Militar durante uma abordagem realizada no Parque Santo Antônio, zona sul da capital, na última terça-feira, 14. Os agressores quebraram o nariz da vítima.

No total, quatro PMs, em duas viaturas, aparecem nas imagnes da agressão. A família do adolescente registrou boletim de ocorrência na quinta-feira. A Corregedoria da PM investiga o caso.

A agressão ocorreu na porta da casa onde o rapaz mora, por volta da 1h30 da madrugada. De bermuda e cercado pelos políciais, o rapaz não tenta reagir à ação dos PMs, mas mesmo assim é espancado. Ao todo, ele recebeu nove socos e um chute em menos de dois minutos. Após os primeiros ataques, o rapaz tenta sair do cerco dos PMs, mas é levado de volta contra a parede e recebe mais socos.

Veja o vídeo:

O rapaz foi liberado para ir embora depois de levar os golpes. A fratura do nariz fez com que o rapaz passasse por cirurgia. Ele foi ouvido pela Corregedoria da PM.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública informou, por meio de nota, que está analisando as imagens que mostram as agressões. "Foi solicitado exame de corpo de delito ao rapaz. A Polícia Militar está apurando os fatos e a Corregedoria da PM acompanha", diz o texto.