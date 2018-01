Vídeo mostra momento em que policial reage a assalto e atira

Um vídeo mostra a reação de um policial civil a uma tentativa de assalto no fim da manhã desta terça-feira, 7. O agente matou um dos suspeitos nas imediações de uma unidade do McDonald’s, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Assista:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O policial havia saído de uma agência bancária próxima quando foi abordado por três homens; dois deles conseguiram fugir em veículo modelo Honda City e estão sendo procurados.

De acordo com informações da Polícia Militar, o assalto chegou a ser anunciado quando os ladrões e o policial, cuja identificação e lotação não foram reveladas, trocaram tiros. Um deles foi atingido no estacionamento da lanchonete, mas a PM não soube informar se a abordagem aconteceu dentro do estabelecimento comercial, localizado na Rua Henrique Schaumann, próximo ao cruzamento com a Avenida Rebouças.

Os suspeitos, cujas características físicas também não foram fornecidas pela polícia, estão sendo procurados pela região. No fim da manhã, diversas viaturas da PM e da Polícia Civil estavam no local. A ocorrência deve ter as circunstâncias apuradas pelo 78.º Distrito Policial (Jardins). U