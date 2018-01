Vídeo mostra momento em que mulher deixa bebê em Higienópolis

Imagens de uma câmera de segurança de um prédio na Rua Piauí, em Higienópolis, na região central de São Paulo, mostraram o momento em que uma mulher abandona uma criança. A gravação foi obtida pela polícia, que ainda procura a responsável pelo abandono.

A recém-nascida foi encontrada na noite deste domingo, 4, dentro de uma sacola de pano. Segundo a Polícia Militar, o zelador de um prédio das proximidades estava passando pela via por volta das 19h30, a caminho da missa, quando avistou a sacola embaixo de uma árvore, na altura do número 1.081. Ao abri-la, deparou-se com a criança. O zelador então acionou a Polícia Militar.

O soldado Gustavo Quirino, que atendeu à ocorrência, disse que o bebê estava enrolado em panos e vestia uma touca. "Quando chegamos, quem estava no local já tinha conseguido uma coberta para ela", afirmou. Segundo ele, a menina estava calma e não apresentava sinais de agressão.

A criança foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por exames. Médicos disseram a Quirino que a menina teria no máximo três dias de vida. O Serviço Social do hospital foi acionado e, até as 00h30, os pais do bebê não haviam sido localizados. O caso é investigado pelo 4º DP (Consolação).