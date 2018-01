Vídeo mostra jovens invadindo ônibus lotado no Terminal de Pinheiros

SÃO PAULO - Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, mostra dezenas de jovens invadindo um ônibus na plataforma de embarque do Terminal de Pinheiros, zona Oeste de São Paulo.

O tumulto aconteceu por volta das 0h40 da madrugada de domingo, 8, quando um grupo de jovens que estava na plataforma três tentou entrar no veículo lotado.

As imagens mostram que as pessoas entraram no veículo pelas portas e janelas, com ajudas de outras. Alguns jovens ficaram pendurados quando o ônibus estava em movimento. Houve empurra-empurra e gritos.

Em um comentário no Facebook, um grupo se refere diz que os jovens invasores seriam "funkeiros desesperados para não perder o baile da DZ7 em Paraisópolis." Conforme convite que circulava nas redes sociais, a festa estava marcada para a madrugada do domingo.

Em nota, a São Paulo Transportes (SPTrans) confirmou a ocorrência do tumulto nesse horário e informou que o ônibus da empresa Transkuba atende a linha N742/11 (Pinheiros - João Dias), que passa pela região de Paraisópolis.

De acordo com o texto, a Polícia Militar foi acionada para garantir a ordem no embarque. A SPTrans diz lamentar o "episódio de desrespeito à ordem pública" e disse que em razão do grande número de usuários disponibilizou um ônibus extra para atender os passageiros.