Vídeo mostra confronto entre skatistas e guardas civis na Praça Roosevelt

SÃO PAULO - A Praça Roosevelt foi palco de mais um conflito entre skatistas e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) na sexta-feira,4. Um vídeo que circula na internet mostra quando um homem sem farda - da GCM, segundo o autor da filmagem - dá uma gravata e agride os skatistas verbalmente. Até agora, o vídeo já teve mais de 257 mil visualizações. O presidente da Ação Local da Roosevelt, Jader Júnior, confirma que o conflito de fato aconteceu.

As imagens começam com um skatista recebendo uma gravata de um homem sem farda. De acordo com o autor do vídeo, o também skatista Eduardo Régis, o amigo foi agredido porque andava em cima de um banco da praça. Skatistas e ciclistas cercam os dois e, em protesto, gritam "isso está errado."

Com o objetivo de afastar os manifestantes, guardas civis usam spray de pimenta para espantá-los. O autor do vídeo é, inclusive, um dos atingidos pelo spray, lançado pelo suposto guarda que havia dado a gravata anteriormente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vídeo segue com um depoimento de Régis. De olhos vermelhos pelo spray ele diz: "Os GCM se acham no dever de tirar a gente da Roosevelt porque estamos andando de skate". Segundos depois o homem sem farda o interrompe e o agride verbalmente. Frases como "você é um vagabundo que só anda de skate" são ditas. Na conversa, o homem diz ainda que ele pode filmar, pois ele também têm imagens de skatistas jogando pedras contra os guardas.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que "não tolera" condutas como a dos agentes envolvidos no incidente da Praça Roosevelt. De acordo com a administração, os responsáveis já foram identificados, afastados dos serviços externos e estão sendo ouvidos pela Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana, que informou que adotará as providências cabíveis. Segundo a secretaria, o homem que aparece à paisana também é um guarda e foi alvo das mesmas medidas.