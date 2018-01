Vídeo mostra caminhão invadindo contramão na Fernão Dias

Câmeras instaladas em um estabelecimento comercial na Rodovia Fernão Dias captaram uma imagem impressionante: o motorista de um caminhão que seguia no sentido de Belo Horizonte perdeu o controle da direção, atravessou a mureta que separa as pistas e só parou no alambrado do outro lado, no sentido São Paulo. O acidente aconteceu em Atibaia (SP) no dia 16 de setembro, mas as imagens só foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira, 22.

O motorista do caminhão não se feriu e nenhum outro veículo foi atingido. Veja as imagens: