Vídeo mostra briga no Metrô que acabou com vidro quebrado e ferimentos

Uma briga envolvendo ao menos quatro pessoas na estação Santa Cecília do Metrô deixou uma pessoa ferida e um vidro quebrado no vagão que os transportava, por volta das 23h20 do dia 30 de setembro. Um vídeo que circula pela internet mostra o momento em que passageiros expulsam um homem do vagão, atirando-o contra o chão da plataforma. Publicações na internet afirmam que o agredido era autor de um "possível assédio", acusação que não foi confirmada pelo Metrô nem pela Polícia Civil.

A briga começou na estação Barra Funda e continuou até a estação Santa Cecília. No trajeto, ao menos três pessoas trocaram socos com um desempregado de 23 anos, e o vidro de uma das portas da composição foi quebrado. Um funcionário do Metrô foi informado sobre a briga por mensagem de celular. Segundo o boletim de ocorrência, agentes de segurança evacuaram o carro na estação Santa Cecília e abordaram o desempregado, que tinha sangramento no supercílio esquerdo. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia do Metropolitano (Delpom). Não há menção a assédio no boletim, e o motivo da briga também não foi informado.

"Estamos verificando os motivos (da briga), pode ser que alguem tenha batido não intencionalmente no vidro e quebrado", disse o delegado encarregado pela Delpom ao Estado. A polícia requisitou as imagens do sistema de segurança do Metrô na parte interna do vagão. O trem permaneceu estacionado no patio da estação Itaquera para a perícia. "Não há qualquer informação sobre assédio nos registros", disse o delegado.

Apenas o homem que prestou queixa de agressão foi levado por funcionários do Metrô ao Pronto Socorro da Santa Casa, onde seus ferimentos foram tratados, e à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Um exame de corpo de delito foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML). Os outros participantes na briga não foram localizados e o nome do homem não foi divulgado.