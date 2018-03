Vídeo mostra atropelamento no Templo de Salomão

Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro atropela um grupo de pessoas no estacionamento do Templo de Salomão, no Brás, zona leste da cidade de São Paulo. A autônoma Dilza Maria Chianca, de 61 anos, foi presa em flagrante. Duas mulheres morreram.

O acidente aconteceu por volta das 18h deste domingo, 16. Dilza perdeu o controle do veículo, um Renault Sandero, e atropelou as pessoas que estavam na fila para ser revistadas. A policial militar aposentada Iraci da Silva Fabri, de 48 anos, e a estudante Rosimeire Rodrigues Gunter, de 38, ficaram presas entre o carro e a parede.

As duas chegaram a ser socorridas ao Hospital das Clínicas, mas não resistiram aos ferimentos. O estado de saúde das outras vítimas é estável. Na delegacia, Dilza alegou que o câmbio do carro, que é semiautomático, apresentava um problema e, por isso, perdeu o controle da direção. Um juiz arbitrou fiança de 20 mil para liberdade da motorista.

Em nota, a Igreja Universal afirmou que "imediatamente prestou socorro e acionou apoio médico de emergência aos acidentados". "Nossas orações se elevam pelas vítimas desse lamentável incidente e seus familiares", declarou.