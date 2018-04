Vídeo mostra acidente que matou grávida; motorista foi solto em SP

SÃO PAULO - Foi solto na tarde desta sexta-feira, 6, o motorista Carlos Alberto Aparecido de Souza Dias Fiore, de 29 anos, acusado de provocar a morte de uma mulher grávida e o bebê, em um acidente, na madrugada do último domingo. A liberdade provisória foi concedida pelo Tribunal de Justiça.

Fiore deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros por volta das 14h30, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Ele foi preso após o acidente e indiciado por homicídio doloso. Ele já havia sido detido por dirigir embriagado em 2010.

Imagens de uma câmera de monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostram o momento em que o veículo do marido da comerciante Lilian Maria dos Santos avança o sinal vermelho. Logo em seguida, o carro de Fiore atinge o Fiat Idea dirigido por Landerson Correa Rodrigues, de 37 anos.

Rodrigues foi indiciado na quinta-feira, 5, por homicídio culposo. Ele dirigia o Fiat Idea no momento do acidente e, segundo testemunhas, teria avançado no sinal vermelho.

No carro conduzido por Rodrigues estavam Lilian, grávida de 7 meses, a filha do motorista, de 8 anos, e uma sobrinha. Lilian morreu na hora. Médicos do Hospital São Paulo ainda conseguiram realizar o parto, mas o bebê morreu horas depois.

Atualizado às 19h06