Vídeo mostra ação da PM que resultou em baleado na 25 de Março

Um vídeo que está com a polícia mostra como foi a ação da PM que terminou com um suspeito baleado na região da 25 de Março, no centro de São Paulo, no último sábado.

Segundo as investigações, um homem assustou os frequentadores da região depois de ameaçar um ambulante com uma faca. Aparentemente alterado, ele passou a andar com a faca no meio das pessoas, que chamaram a PM.

O vídeo mostra que os policiais cercaram o suspeito, que chegou a ameaçá-los e a andar com a faca no meio dos carros. De repente, um PM atirou na perna do suspeito, que caiu e foi rendido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a SSP, o homem baleado está hospitalizado e seu quadro de saúde é estável.