Vídeo flagra ameaça em trânsito na Marginal do Tietê

Dois funcionários do Estado foram vítimas de um ato de violência no trânsito nesta sexta-feira, 5. Por volta das 14h, a dupla foi ameaçada por dois homens armados com pedaços de madeira. Um deles estava vestido em uniforme semelhante ao de uma torcida torcida organizada, na pista local da Marginal do Tietê, altura da Ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. O caso será encaminhado à Polícia.

Os homens estavam em uma van atrás do carro das vítimas e gritaram para que avançassem. Assim que o motorista avisou que não era possível a passagem, eles avançaram contra a lateral do carro, deixando a lataria amassada. Em seguida, fecharam o veículo por diversas vezes e estacionaram a van à frente, no meio da pista central, complicando ainda mais o trânsito.

Durante o trajeto, os homens atiraram objetos diversos contra a dupla e, em seguida, desceram da van com pedaços de pau em direção ao carro. Só depois de chamarem a atenção de outros motoristas, que observavam a cena, desistiram e voltaram para o veículo. As vítimas tentaram contatar a polícia no momento, mas recuaram quando perceberam que os homens haviam desistido do ataque.

