Vidente depõe sobre morte de ministro do TSE A Polícia Civil do Distrito Federal toma hoje o depoimento da autointitulada vidente Rosa Maria Jaques. Ela foi presa sob a acusação de participar de uma farsa para embaralhar a investigação do assassinato do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela, de sua mulher, Maria, e da empregada do casal, Francisca Nascimento. Os três foram mortos a facadas em agosto de 2009. O marido dela, João Tocchetto, também foi preso.