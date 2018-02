Vice-presidente do time São Caetano é assassinado em SP

SÃO PAULO - O vice-presidente da Associação Desportiva São Caetano, Luiz de Paula, e seu irmão, Adilson de Paula, foram assassinados com um tiro cada na região do peito, disse o delegado Eduardo Pereira de Brito, chefe dos investigadores do 56º Departamento de Polícia, da região da Vila Alpina, em São Paulo.

O crime aconteceu na tarde desta terça-feira, 21, e ainda não há suspeitos. Os corpos estão no necrotério do cemitério da Vila Alpina e deverão ser encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para autópsia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Logo após os disparos, os dois irmãos foram encaminhados para o pronto socorro, mas não resistiram aos ferimentos na região do tórax, contou o delegado Brito.

A polícia aguarda depoimentos da pessoas que podem ter presenciado o crime e possam colaborar com as investigações.