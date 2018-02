Vice-presidente do São Caetano é enterrado no Grande ABC

SÃO PAULO - O vice-presidente da Associação Desportiva São Caetano, Luiz de Paula, o Batata, de 55 anos, e seu irmão, Adílson de Paula, de 47, foram enterrados por volta das 14 horas desta quarta-feira, 22, no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC.

Cerca de 100 pessoas comparecerem ao velório dos irmãos, que foram baleados no fim da tarde de ontem. O vice-presidente do time estava com o irmão em um automóvel do clube quando um motoqueiro se aproximou e efetuou os disparos, na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo.