Vice-prefeito morre após briga por cães O vice-prefeito de Cocalzinho de Goiás (GO) foi assassinado a tiros após briga em um bar, anteontem, no distrito de Girassol, a 70 km de Brasília. Pedro Auricélio Aguiar Ximenes, de 44 anos, discutiu com dois homens que estavam com dois cachorros pit bull, dizendo-se incomodado com os animais. Kesser Jeferson Santos, de 21 anos, e Leandro da Silva Alexandre, de 24, foram presos e confessaram o crime. Eles disseram que Ximenes ameaçou matar os cães. A dupla então deixou o bar e voltou armada.