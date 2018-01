Vice-prefeito de Cristais Paulista morre em acidente de carro

SOROCABA - Um acidente de carro causou a morte do político Edvaldo Costa (SD), vice-prefeito de Cristais Paulista, na tarde desta sexta-feira, 5, na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele viajava sozinho em seu automóvel quando perdeu o controle da direção e o carro capotou várias vezes, na altura do km 390, sentido Batatais.

O veículo atingiu a mureta que separa as pistas e continuou tombando até parar na defensa metálica do acostamento. Chovia, e a pista estava molhada na hora do acidente. Equipes da concessionária da rodovia prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros. Costa chegou a ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca e será velado no Clube do Trabalhador, em Cristais Paulista. Casado e pai de dois filhos, o vice-prefeito tinha 55 anos e iniciou a carreira política como vereador pelo PSDB, entre 2009 e 2012. Ele também trabalhou como assessor parlamentar do ex-prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (PSDB).

Atualmente, Costa exercia também a função de coordenador regional do Solidariedade e trabalhava na formação de diretórios municipais do partido. Ele viajava para uma reunião política em Batatais quando sofreu o acidente. A prefeita de Cristais Paulista, Katiuscia Leonardo Mendes (PSD), manifestou pesar à família de Costa e decretou luto oficial de três dias.