Vice-prefeito arruma briga em bar por causa de dois cães e termina assassinado O vice-prefeito de Cocalzinho de Goiás, em Goiás, foi assassinado após uma briga de bar anteontem, no distrito de Girassol, a 70 km de Brasília. Pedro Auricélio Aguiar Ximenes, de 44 anos, foi executado a tiros, após discutir com dois homens que bebiam no local. A dupla estava com dois cachorros pit bull e foi ameaçada pelo político, que disse estar incomodado com os animais no estabelecimento.